E’ una Virtus straordinaria ed entusiasmante Supera ancora Pisa ed è promossa in Serie B

Da sport.quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Virtus Siena ha battuto Pisa con il punteggio di 68-61 e si è guadagnata la promozione in Serie B. Merrina ha segnato 22 punti, mentre Barbucci ha contribuito con 18. Tra gli altri giocatori, Wiegand ha totalizzato 6 punti e Dragoni 8. La partita si è svolta con una buona intensità da parte della squadra vincente, che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

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PISA 61 VIRTUS 68 VIRTUS SIENA: Merrina 22, Parodi 6, Pilato 3, Dragoni 8, Renzoni, Wiegand 6, Barbucci 18, Malquori 4, Stefanini, Agnorelli, Aprea. Allenatori Bicchi, Falchi. Parziali: 12-19, 30-41, 49-58. PISA – La Virtus conquista la promozione in Serie B con un netto 2-0, battendo Pisa 61-68 in gara 2. Una stagione straordinaria ed entusiasmante quella delle Ladies virtussine, magistralmente guidate da Jacopo Bicchi e Riccardo Falchi, che hanno accolto a inizio anno la sfida di guidare la squadra senior femminile rossoblu. Un percorso iniziato senza troppe aspettative, ma che con il passare delle giornate ha portato sempre più la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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e una virtus straordinariaIt's an extraordinary and exciting Virtus. They once again beat Pisa and are promoted to Serie B.PISA 61 VIRTUS 68 VIRTUS SIENA: Merrina 22, Parodi 6, Pilato 3, Dragoni 8, Renzoni, Wiegand 6, Barbucci 18, Malquori 4, ... sport.quotidiano.net

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