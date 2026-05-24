E se programmassimo adesso le vacanze d' autunno?

Da vanityfair.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si pensa già alle vacanze d’autunno, con ultime nuotate nel Mediterraneo e passeggiate nei boschi della Lapponia. Si pianificano anche weekend dedicati all’arte o brevi fughe verso località più calde. Le prenotazioni di voli e hotel sono in aumento, mentre le agenzie di viaggio segnalano un incremento delle richieste per queste destinazioni. Le date più richieste si concentrano tra fine settembre e inizio novembre.

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Ferrara, tra atmosfere metafisiche e weekend d’arte A Ferrara per un weekend lento, magari in bicicletta, visitando i palazzi rinascimentali e godendo dell'atmosfera autunnale e delle sue affascinanti nebbie. Affacciata sul Castello Estense, Casa d’Este interpreta bene il carattere elegante di questa città. Da qui si parte per esplorare il centro storico UNESCO, passeggiare lungo le mura o fermarsi nei caffè sotto i portici. All’interno, Isabella Osteria Creativa dove lo chef stellato Errico Recanati firma una proposta gastronomica che mette in dialogo Emilia-Romagna e Marche, mentre la spa privata aggiunge una dimensione più raccolta al soggiorno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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