La tensione tra Cina e Giappone si intensifica sulla questione delle Terre Rare, materiali fondamentali per l’industria tecnologica. Pechino ha sospeso le esportazioni di alcune di queste materie prime, causando preoccupazioni sui mercati internazionali. La decisione arriva in un momento di crescente rivalità tra i due Paesi, con implicazioni sul settore tecnologico globale. La disputa riguarda principalmente le restrizioni alle esportazioni e il controllo sulle risorse strategiche.

Tensione alle stelle tra Cina e Giappone sul fronte delle materie prime. Pechino ha interrotto da diversi mesi le esportazioni verso Tokyo di alcune Terre Rare pesanti e di altri materiali critici utilizzati nei settori dell’elettronica, dell’aerospazio, della difesa e della produzione di semiconduttori. La mossa del Dragone fa seguito a un lungo deterioramento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e che riporta alla memoria quanto accaduto nel 2010, quando la Cina limitò le forniture di terre rare al Giappone durante una disputa territoriale nel Mar Cinese Orientale. Ancora una volta, il controllo quasi assoluto esercitato da Pechino su queste risorse si trasforma in uno strumento di pressione geopolitica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È scoppiata la crisi delle Terre Rare: alta tensione tra Cina e Giappone

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