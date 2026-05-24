È responsabile delle missioni di salvataggio diurne e notturne compiute con il suo equipaggio Tiene corsi di formazione per piloti e personale sanitario E dopo i turni si dedica al trekking o all’alpinismo

Da iodonna.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Ostana, una pilota di 46 anni si occupa di missioni di salvataggio diurne e notturne con il suo equipaggio. Tiene corsi di formazione per piloti e personale sanitario. Dopo i turni, pratica trekking e alpinismo. Nel 2006 ha ottenuto il brevetto di pilota di elicottero, seguendo la passione trasmessa dal padre, che lavorava trasportando materiali ad alta quota con l’elicottero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A ostana, 46 anni, Serena Caruso, mossa dalla passione trasmessa dal padre costruttore che trasportava in elicottero materiali ad alta quota, nel 2006 ha conseguito il brevetto di pilota di elicottero. È entrata nel soccorso, diventato subito la sua vocazione. Oggi è Comandante presso le basi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di Como e Brescia. Per gestire meglio la componente emotiva, nel 2022 si è laureata in Psicologia, rafforzando le sue competenze professionali e umane. Più “Top Gun” di Tom Cruise: le 6 donne che pilotano i caccia nella vita reale X Ore 6.30. «Suona la sveglia e, dopo una passeggiata con il mio cagnolino Freud, faccio colazione con latte di riso, cereali e frutta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

200 responsabile delle missioni di salvataggio diurne e notturne compiute con il suo equipaggio tiene corsi di formazione per piloti e personale sanitario e dopo i turni si dedica al trekking o all8217alpinismo
© Iodonna.it - È responsabile delle missioni di salvataggio, diurne e notturne, compiute con il suo equipaggio. Tiene corsi di formazione per piloti e personale sanitario. E dopo i turni si dedica al trekking o all’alpinismo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Vallata, il "Pir" è in fase di rodaggio. Medici già operativi nelle ore diurne. Manca parte del personale sanitarioIn Valbisenzio è stato avviato il servizio Pir, con due presidi situati a Vaiano e Vernio, entrato in funzione il 1° aprile.

Aggressioni a medici e infermieri, a Livorno formazione congiunta di polizia e carabinieri per il personale sanitarioA Livorno, polizia e carabinieri collaborano congiuntamente per la formazione del personale sanitario dell’ospedale locale, concentrandosi su misure...

Argomenti più discussi: Mars-net, il bando della Nasa per la rete di telecomunicazioni sul Marte; Chiamate a ravvivare il fuoco della missionarietà; La Cia è sbarcata all’Avana e ci tiene a farlo sapere; Congiunzione astrale con Nespoli. Da astronauta a relatore nella Rsa.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web