A Ostana, una pilota di 46 anni si occupa di missioni di salvataggio diurne e notturne con il suo equipaggio. Tiene corsi di formazione per piloti e personale sanitario. Dopo i turni, pratica trekking e alpinismo. Nel 2006 ha ottenuto il brevetto di pilota di elicottero, seguendo la passione trasmessa dal padre, che lavorava trasportando materiali ad alta quota con l’elicottero.

A ostana, 46 anni, Serena Caruso, mossa dalla passione trasmessa dal padre costruttore che trasportava in elicottero materiali ad alta quota, nel 2006 ha conseguito il brevetto di pilota di elicottero. È entrata nel soccorso, diventato subito la sua vocazione. Oggi è Comandante presso le basi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di Como e Brescia. Per gestire meglio la componente emotiva, nel 2022 si è laureata in Psicologia, rafforzando le sue competenze professionali e umane. Più “Top Gun” di Tom Cruise: le 6 donne che pilotano i caccia nella vita reale X Ore 6.30. «Suona la sveglia e, dopo una passeggiata con il mio cagnolino Freud, faccio colazione con latte di riso, cereali e frutta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È responsabile delle missioni di salvataggio, diurne e notturne, compiute con il suo equipaggio. Tiene corsi di formazione per piloti e personale sanitario. E dopo i turni si dedica al trekking o all’alpinismo

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