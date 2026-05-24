È morto Maurizio Gozzelino l’enologo piemontese che inventò il Crodino

Notizia in breve

Maurizio Gozzelino, enologo piemontese, è deceduto all’età di 91 anni. È noto per aver creato la ricetta del Crodino, l’aperitivo analcolico molto diffuso in Italia. La sua morte è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulla causa. Gozzelino ha progettato la bevanda che ha conquistato molte persone nel corso degli anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori nel settore delle bevande.