È morto Maurizio Gozzelino l’enologo piemontese che inventò il Crodino
Maurizio Gozzelino, enologo piemontese, è deceduto all’età di 91 anni. È noto per aver creato la ricetta del Crodino, l’aperitivo analcolico molto diffuso in Italia. La sua morte è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulla causa. Gozzelino ha progettato la bevanda che ha conquistato molte persone nel corso degli anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori nel settore delle bevande.
È morto a 91 anni Maurizio Gozzelino, l’enologo piemontese noto per aver ideato la ricetta del Crodino. I funerali si svolgeranno martedì 26 maggio, alle ore 10, nella parrocchia di Santa Maria della Stella a Rivoli, in provincia di Torino.L'arrivo in Val d'Ossola e la nascita. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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È morto l’inventore del Crodino. Si è spento nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio Maurizio Gozzelino. facebook
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