È morta Rosa Maria Bevilacqua

È stata annunciata la morte di Rosa Maria Bevilacqua. La famiglia e i parenti comunicano che il funerale si terrà martedì 26 maggio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Grotte Santo Stefano.

La famiglia Lupino e i parenti tutti annunciano la scomparsa della cara Rosa Maria Bevilacqua. Il rito funebre si terrà martedì 26 maggio alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Grotte Santo Stefano. Si ringrazia quanti si uniranno al loro dolore.Famiglia Lupino-BevilacquaChi era Rosa Maria. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È morta Maria Cristina Severi!È venuta a mancare Maria Cristina Severi, figura di rilievo nel settore pubblico.

Politica, è morta Maria Cristina Severi!È venuta a mancare Maria Cristina Severi, figura attiva nel mondo politico e nelle attività pubbliche.