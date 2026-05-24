Dopo mesi di silenzio, la madre della famiglia del bosco afferma di essere lucida e disponibile a collaborare per il benessere dei figli. Ha dichiarato di aver mantenuto la lucidità durante tutto il periodo e di voler ricostruire il rapporto con i figli, evidenziando la volontà di contribuire alla loro crescita. Nessuna altra informazione su eventuali passi successivi o dettagli specifici.

“È sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli ”. Dopo mesi di silenzio e polemiche sulla vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco”, il padre dei tre bambini allontanati dal casolare di Palmoli descrive così la situazione della moglie, al centro del procedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che lo scorso novembre ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia. “È una persona piena di amore, sia come moglie sia come madre. Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e più forti di prima”, racconta l’uomo in un’intervista televisiva che andrà in onda questa sera su Rete4. La... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È lucida ed è pronta a collaborare”, la madre della “famiglia del bosco” prova a riavvicinarsi ai figli

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