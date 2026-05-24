Durante la finale playoff tra Diriyah e Al-Ula per la promozione nella Saudi Pro League, un gol è stato annullato con un rigore che ha suscitato molte polemiche. Il penalty è stato assegnato in modo controverso, determinando la conclusione della partita e la promozione di una squadra. La decisione ha generato discussioni tra tifosi e commentatori, evidenziando le tensioni legate all’arbitraggio in questa partita decisiva.

È successo nella finale playoff tra Diriyah e Al-Ula, valevole per la promozione alla Saudi Pro League in Arabia Saudita. Sull'1-0 il Diriyah ha l'opportunità di pareggiare su calcio rigore: opportunità sfruttata grazie a un clamoroso rimpallo che porta la gara sull'1-1 e quindi ai supplementari. Al 94', poi, Laborde firma il 2-1 finale che significa promozione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È il rigore più assurdo di sempre: in Arabia Saudita il gol promozione è surreale

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