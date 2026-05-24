Michele Fucili è uno degli allenatori più richiesti nel settore dei dilettanti. Il suo curriculum gli permette di essere molto considerato, e al momento è in corsa per diverse posizioni presso club di rilievo. La sua esperienza e i risultati ottenuti lo rendono un nome molto apprezzato nel mercato delle panchine dilettantistiche. Attualmente, Fucili è in competizione con altri allenatori di alto livello per diverse opportunità professionali.

Visto il suo curriculum Michele Fucili (foto) è indubbiamente uno degli allenatori più cercati nel variopinto mercato dei dilettanti. Fucili ex Fossombrone e Aquila potrebbe sedersi sulla panchina dell’Alma ma sembra che anche la Maceratese e l’ Urbania ci abbiano fatto un pensierino. A proposito dell’Urbania si vocifera che sul taccuino del nuovo direttore sportivo Luca Braccioni a cui manca solo l’ufficialità ma è già operativo, ci siano anche i nomi di Omiccioli (Alma Fano) e di Gastone Mariotti (Chiesanuova). Nei giorni scorsi Marongiu da due anni responsabile del settore giovanile del Fossombrone sembra che abbia fatto le valigie per accasarsi all’Alma Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ Fucili il più corteggiato. In lizza club di primo piano

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