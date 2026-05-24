Dybala e Soulé destini invertiti alla Roma | per chi è l’ultimo tango e chi invece prenota il rinnovo

Questa sera si gioca l’ultima partita di Dybala e Soulé con la maglia della Roma. Dopo questa sfida, ci sarà una settimana in cui verranno prese decisioni sui loro contratti. Dybala potrebbe lasciare il club, mentre Soulé potrebbe rinnovare. La partita segna la conclusione di un ciclo per entrambi i calciatori con la squadra. Le prossime settimane definiranno se continueranno a vestire la stessa maglia o meno.

La sfida di questa sera rappresenta l’ultima intesa sul campo per Paulo Dybala e Matias Soulé con la maglia della Roma, prima di una settimana decisiva che delineerà il loro futuro sul mercato. I due attaccanti argentini, attesi all’ultima recita stagionale in campionato, hanno vissuto un’inversione totale delle rispettive prospettive all’interno del club giallorosso rispetto ai mesi scorsi. Matias Soulé è stato il trascinatore indiscusso della prima metà di stagione, collezionando 7 gol e 7 assist in un momento di totale appannamento del reparto offensivo. Il suo rendimento realizzativo ha però subìto una frenata, considerando che l’ultima rete è datata 10 gennaio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Dybala At Roma Is Brilliant

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