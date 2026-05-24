Dron e Jakstas respingono Fidenza Ravenna tutto cuore salvezza più vicina

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dron e Jakstas hanno segnato rispettivamente 19 e 21 punti, contribuendo alla vittoria di Ravenna contro Fidenza con il punteggio di 84-72. Jakstas ha realizzato 4 su 7 da due punti e 3 su 7 da tre, mentre Dron ha messo a segno 5 su 9 dal campo. Altri giocatori di Ravenna hanno segnato tra i 9 e i 10 punti. La squadra ha mostrato una buona prestazione offensiva, avvicinandosi alla salvezza.

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Ravenna 84 Fidenza 72 ORASÌ RAVENNA: Dron 19 (59, 18), Brigato 4 (12, 06), Jakstas 21 (47, 37), Paolin 11 (35, 12), Cena 9 (01, 26); Paiano (01), Romeo 10 (14, 25), Morena, Ghigo 10 (23, 22). Ne: Feliciangeli, Venturini, Catenelli. All. Paccariè. FOPPIANI FULGOR FIDENZA: Mantynen 11 (35, 12), Scattolin 17 (45, 35), Milanovc 9 (01, 33), Zucca 10 (07, 211), Mane 5 (24); Ghidini 3 (12, 02), Pezzani 15 (24, 34), Obase, Carnevale (02 da tre). Ne: Caporaso, Stuerdo. All. Origlio. Arbitri: Giordano, De Rico, Marconetti Note – Parziali: 18-26, 40-36, 59-55. Tiri da due: Ravenna 1632, Fidenza 1329. Tiri da tre: Ravenna 1136, Fidenza 1230. Tiri liberi: Ravenna 1921, Fidenza 1018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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