Dron e Jakstas respingono Fidenza Ravenna tutto cuore salvezza più vicina

Notizia in breve

Dron e Jakstas hanno segnato rispettivamente 19 e 21 punti, contribuendo alla vittoria di Ravenna contro Fidenza con il punteggio di 84-72. Jakstas ha realizzato 4 su 7 da due punti e 3 su 7 da tre, mentre Dron ha messo a segno 5 su 9 dal campo. Altri giocatori di Ravenna hanno segnato tra i 9 e i 10 punti. La squadra ha mostrato una buona prestazione offensiva, avvicinandosi alla salvezza.