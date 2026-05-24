Droga armi e furti allo Zen | i carabinieri arrestano una persona e ne denunciano quattro tensioni durante il blitz

Durante un’operazione nello Zen, i carabinieri hanno arrestato una persona e denunciato quattro soggetti. Sono stati sequestrati droga e armi clandestine, e sono stati effettuati controlli per furto aggravato di energia. Durante il blitz si sono verificati momenti di tensione tra le forze dell’ordine e alcuni presenti, con resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Le persone coinvolte sono state segnalate per vari reati legati alla detenzione di sostanze stupefacenti e armi illegali.

Blitz dei carabinieri della compagnia San Lorenzo allo Zen. L'operazione ha portato a provvedimenti restrittivi e segnalazioni per reati di detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione di armi clandestine, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché furto aggravato di energia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Palermo, nuovo blitz allo Zen: i Carabinieri sequestrano armi, munizioni e droga

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