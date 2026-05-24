Dramma sventato il sindaco encomia i carabinieri eroi | Hanno salvato una vita con coraggio e cuore

Notizia in breve

Una mattina di tensione a Ribera si è conclusa con l’intervento dei carabinieri, che hanno evitato un dramma e salvato una vita. Il sindaco ha espresso gratitudine verso i militari, sottolineando il loro coraggio e dedizione. La situazione, ancora non dettagliata, si è risolta grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno agito prontamente per prevenire conseguenze gravi. La comunità si è riunita per ringraziare pubblicamente i carabinieri.