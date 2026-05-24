Dramma Milan a San Siro due gol del Cagliari mandano il diavolo fuori dalla Champions
Il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo una sconfitta casalinga contro il Cagliari, che ha segnato due gol. Durante la partita, sono stati uditi cori contro i dirigenti del club, con richieste di vendita e dimissioni. La sconfitta ha suscitato reazioni di delusione tra i tifosi, che hanno espresso il loro disappunto con slogan rivolti alla dirigenza. La partita si è conclusa con il Milan fuori dalla competizione europea.
Milano 24 maggio 2026 – “ Cardinale devi vendere”. “ Furlani vattene via ” urla San Siro. Più amara della finale dell'Olimpico di un anno fa. Più umiliante della classifica della coppia Fonseca-Conceicao. Il Milan vive a San Siro una notte drammatica, che per il secondo anno consecutivo la estromette dalla Champions League. Davanti a Gerry Cardinale, che in queste due stagioni di pieno comando ha disgregato la squadra Scudetto, va in scena il disastro, ovvero un traguardo buttato via quando era più che a portata di mano. Dopo la vittoria di Genova, dopo l'1-0 in avvio di Saelemaekers, contro un Cagliari senza obiettivi. https:sport.quotidiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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