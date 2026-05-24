dramma milan a san siro due gol del cagliari mandano il diavolo fuori dalla champions

Notizia in breve

Il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo una sconfitta casalinga contro il Cagliari, che ha segnato due gol. Durante la partita, sono stati uditi cori contro i dirigenti del club, con richieste di vendita e dimissioni. La sconfitta ha suscitato reazioni di delusione tra i tifosi, che hanno espresso il loro disappunto con slogan rivolti alla dirigenza. La partita si è conclusa con il Milan fuori dalla competizione europea.