Il Bbc Grosseto ha perso un’altra partita, questa volta contro il Macerata, con il punteggio di 16-7 allo stadio Jannella. La squadra di casa ha subito un ulteriore ko in una stagione caratterizzata da risultati negativi. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno dominato sul campo. Nessuna altra informazione sulle dinamiche dell’incontro o sui singoli protagonisti.

Il Bbc Grosseto perde l’ennesima partita della sua stagione disgraziata. Questa volta a ‘passeggiare’ allo Jannella è il Macerata che si impone 16-7. I biancorossi di Carlo Del Santo sono stati vivaci in attacco, mettendo a segno 10 valide, con il primo fuoricampo dell’anno, firmato da Juan Querecuto, ma alla lunga distanza non sono riusciti a tenere a freno le potenti mazze marchigiane. Robles è crollato al quinto e gli altri (Bellucci, Luciani e Scrofani) sono impresentabili per questo livello. Complessivamente sono state 19 le valide avversarie, un numero eccessivo che deve far riflettere. Il Macerata, tra l’altro, era anche privo di Quiattrini, il migliore sul monte, e Fandino che Peluso, toccati bene dagli attaccanti del Bbc, hanno dimostrato tutti i loro limiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dramma Bbc Grosseto. L’ennesima batosta

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