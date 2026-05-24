Dramma a Canicattì | pensionata di 78 anni si toglie la vita

Da agrigentonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Canicattì, una donna di 78 anni si è tolta la vita poco prima di mezzogiorno. Secondo le verifiche delle forze dell’ordine, l’anziana soffriva di depressione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze o alle motivazioni del gesto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una pensionata di 78 anni si è suicidata, poco prima di mezzogiorno, a Canicattì. L'anziana, stando a quanto è stato accertato e ricostruito dalle forze dell'ordine, aveva dei problemi di depressione. Stamani, la tragica scelta. In centro, laddove c'era la sua abitazione, si sono precipite le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vitaNella serata di ieri, 22 aprile, si è verificato un tragico episodio presso la caserma dei carabinieri di Seveso.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web