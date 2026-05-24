Dramma a Canicattì | pensionata di 78 anni si toglie la vita

A Canicattì, una donna di 78 anni si è tolta la vita poco prima di mezzogiorno. Secondo le verifiche delle forze dell’ordine, l’anziana soffriva di depressione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze o alle motivazioni del gesto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una pensionata di 78 anni si è suicidata, poco prima di mezzogiorno, a Canicattì. L'anziana, stando a quanto è stato accertato e ricostruito dalle forze dell'ordine, aveva dei problemi di depressione. Stamani, la tragica scelta. In centro, laddove c'era la sua abitazione, si sono precipite le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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