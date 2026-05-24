Dovevate spararmi alle gomme la trappola sotto casa dopo 40 km in fuga Finge di non capire poi minaccia i vigili | Vi ho solo speronato

Un uomo di 46 anni è stato fermato dai vigili a Vigevano dopo aver percorso circa 40 km in fuga. Alla vista delle forze dell'ordine, ha affermato di aver speronato le auto e ha commentato ironicamente, dicendo che avrebbero dovuto sparargli alle gomme. In un successivo atteggiamento minaccioso, ha dichiarato di aver provocato solo un tamponamento.

Quando i vigili lo hanno bloccano davanti a casa, a Vigevano, Ivano M., 46 anni, italiano, ha provato anche fare il simpatico: «Non siete nemmeno stati in grado di starmi dietro, dovevate spararmi alle gomme». Salvo poi passare alle minacce con gli agenti della Polizia locale di Milano che lo hanno appena raggiunto dopo 40 chilometri di inseguimento: «Mi ricorderò di voi quando esco». Già alla richiesta dei documenti, secondo il racconto sul Giorno di Nicola Palma, l’uomo aveva finto di essere marocchino e di non capire l’italiano. Poi è esploso, dimostrando che in realtà l’italiano lo conosceva fin troppo bene: «I criminali sono altri, non ho fatto nulla di male, ho solo speronato una pattuglia». 🔗 Leggi su Open.online

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