Dove vedere Milan-Cagliari oggi in diretta tv o streaming | canale telecronaca e orario

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Milan e Cagliari si gioca oggi alle 20:45. La sfida si svolge allo stadio di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport, con telecronaca disponibile su entrambe le piattaforme. È possibile seguire anche lo streaming tramite le app ufficiali di DAZN e Sky Go. La gara rappresenta la conclusione del campionato di Serie A, con entrambe le squadre impegnate nell’ultima giornata.

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LA Serie A 2025-2026 giunge al suo atto finale. Oggi, domenica 24 maggio alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro ospiterà la sfida Milan-Cagliari, valevole per la 38ª e ultima giornata di campionato. Si tratta di un match decisivo per l'accesso alla prossima Champions League. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orari, canali TV e piattaforme streaming per seguire la partita. Il Milan di Massimiliano Allegri occupa attualmente il 3° posto in classifica con 70 punti, totalizzati attraverso 20 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte nelle 37 sfide giocate. Il Cagliari guidato da Fabio Pisacane si presenta a 'San Siro' al 16° posto in graduatoria a quota 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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