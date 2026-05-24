Dove parcheggiare gratis a Napoli | la mappa quasi segreta delle ultime strisce bianche rimaste in città

Notizia in breve

A Napoli, trovare parcheggio gratuito è più difficile, con le strisce blu che hanno sostituito quasi tutte le aree di sosta bianche. Le zone più colpite sono il lungomare, il Vomero, Chiaia e il centro città. Le ultime aree di sosta gratuite si trovano in alcune strisce bianche ancora presenti, che rappresentano una minoranza rispetto alla totalità delle aree di sosta. La disponibilità di parcheggi gratuiti è in costante diminuzione.