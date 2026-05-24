Dove parcheggiare gratis a Napoli | la mappa quasi segreta delle ultime strisce bianche rimaste in città
A Napoli, trovare parcheggio gratuito è più difficile, con le strisce blu che hanno sostituito quasi tutte le aree di sosta bianche. Le zone più colpite sono il lungomare, il Vomero, Chiaia e il centro città. Le ultime aree di sosta gratuite si trovano in alcune strisce bianche ancora presenti, che rappresentano una minoranza rispetto alla totalità delle aree di sosta. La disponibilità di parcheggi gratuiti è in costante diminuzione.
A Napoli trovare un posto auto gratuito sta diventando sempre più difficile. Dalle zone del lungomare al Vomero, passando per Chiaia e gran parte del centro cittadino, le strisce blu sembrano ormai aver sostituito quasi completamente gli stalli bianchi. Un fenomeno che negli anni ha generato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Non chiamatele solo Milf, l’ascesa delle Cougar a Napoli: la mappa segreta degli incontri
Formia si prepara al Giro d’Italia: ecco dove parcheggiare gratisIl Comune di Formia ha annunciato che, in vista della settima tappa del Giro d’Italia prevista per venerdì 15 maggio 2026, saranno disponibili...
Argomenti più discussi: Cascate del Mulino Saturnia consigli pratici: dove parcheggiare gratis e orari migliori per evitare la folla; Musica al Tramonto 2026 a Pimonte: concerti gratuiti con vista sul Golfo di Napoli; Navetta Sagra delle Ciliegie Lari: dove parcheggiare e come usare la navetta da Perignano.