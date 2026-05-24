Doppietta Vlahovic Torino Juve 2-2 | il serbo non basta i granata la rimontano

Notizia in breve

Doppietta di Vlahovic in Torino-Juve, terminata 2-2. Il giocatore serbo ha segnato due gol, uno dei quali ha portato in vantaggio la squadra bianconera. Tuttavia, i granata sono riusciti a rimontare e pareggiare nel corso della partita. Il risultato finale ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna.