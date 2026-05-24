Doppietta Vlahovic Torino Juve 2-2 | il serbo non basta i granata la rimontano
Doppietta di Vlahovic in Torino-Juve, terminata 2-2. Il giocatore serbo ha segnato due gol, uno dei quali ha portato in vantaggio la squadra bianconera. Tuttavia, i granata sono riusciti a rimontare e pareggiare nel corso della partita. Il risultato finale ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna.
di Francesco Spagnolo Doppietta Vlahovic, Torino Juve 2-2. Il serbo firma il raddoppio regalandosi la gioia di una rete importante dal punto di vista personale. La Juventus raddoppia contro il Torino grazie a una straordinaria doppietta di Vlahovic, che gela la difesa avversaria e sembrava mettere in cassaforte il risultato. L’orologio segna appena l’ottavo minuto della ripresa quando si scatena il raddoppio bianconero. L’ispirazione arriva dai piedi di Conceicao: il portoghese avvia un’ottima transizione offensiva, seminando il panico prima di servire un assist perfetto per il centravanti serbo. Il numero nove dimostra tutto il suo istinto killer e, di prima intenzione, fa partire un destro chirurgico che non lascia scampo a Paleari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Doppietta Vlahovic, Torino Juve 0-2: i bianconeri ‘ipotecano’ la vittoria nel derbyDurante il match tra Torino e Juventus, il giocatore serbo ha segnato due gol, portando la squadra bianconera in vantaggio con un risultato di 2-0.
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