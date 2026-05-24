Doppia tragedia in moto l’amore di due mamme oltre il dolore | Ragazzi non siete invincibili tutelate la vostra vita

Due giovani sono deceduti in un incidente in moto. La cerimonia di commemorazione si è svolta oggi a Pisa, con un ricordo dedicato a Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni. Durante l’evento, un messaggio rivolto ai giovani ha ricordato l’importanza di tutelare la propria vita, sottolineando che non sono invincibili. La cerimonia si è concentrata sul ricordo delle vittime, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Pisa, 24 maggio 2026 – L’immagine più forte della giornata in memoria di Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni al Da Vinci-Fascetti è stata proprio la prima. Due donne, mano nella mano, che varcano il cancello di una scuola. Sono le mamme dei due ragazzi che hanno perso la vita nell’incidente stradale che, in quel settembre del 2025, ha portato via non soltanto il sorriso di due giovani che avevano ancora tutta la vita davanti, ma anche la gioia di quattro genitori e due fratelli. Per mesi, infatti, il dolore della tragedia aveva chiuso le due famiglie nel silenzio. Fino a ieri, quando per la prima volta le mamme sono apparse insieme davanti a centinaia di studenti che, dopo la tragedia, non hanno mai fatto mancare la loro presenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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