Da oggi a Pontassieve ci sono due farmacie comunali. Si è infatti concluso ufficialmente il percorso che ha portato al raddoppio dei presidi farmaceutici comunali sul territorio. Il taglio del nastro è stato doppio: uno per la rinnovata farmacia comunale all’interno del Centro Commerciale Coop di piazza Del Vivo e l’altro per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede di via Aretina, nata proprio di fronte alla nascente Casa di Comunità. La piena operatività simultanea delle due strutture, la cui gestione è stata affidata a Farmapiana S.p.A. – società benefit a capitale interamente pubblico – è stata resa possibile grazie all’ingresso del Comune di Pontassieve nella compagine societaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppia apertura. Raddoppiate le farmacie

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