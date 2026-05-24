Dopo tutte le montagne che ho visto finalmente il mare | in bici con una gamba per tutto l' arco alpino ieri l' arrivo a Trieste

Da triesteprima.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un atleta paralimpico ha completato un percorso in bicicletta attraverso l’arco alpino, arrivando ieri a Trieste. Durante il viaggio, ha attraversato le regioni montuose pedalando con una sola gamba, percorrendo terreni che rappresentano i quattro elementi: aria, terra, acqua e fuoco. L’arrivo in città segna la fine di un lungo tragitto di chilometri, al termine di un itinerario che ha coinvolto diverse tappe lungo le montagne.

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Quattro elementi – aria, terra, acqua, fuoco. Chilometro dopo chilometro in bicicletta, sono i percorsi di Andrea Devicenzi, coach e atleta paralimpico. Un passato in giro per il mondo tra India, Stati Uniti, Scandinavia e Perù, in bici e sulle sue inseparabili stampelle in fibra di carbonio, lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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