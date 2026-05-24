Dopo tutte le montagne che ho visto finalmente il mare | in bici con una gamba per tutto l' arco alpino ieri l' arrivo a Trieste

Un atleta paralimpico ha completato un percorso in bicicletta attraverso l’arco alpino, arrivando ieri a Trieste. Durante il viaggio, ha attraversato le regioni montuose pedalando con una sola gamba, percorrendo terreni che rappresentano i quattro elementi: aria, terra, acqua e fuoco. L’arrivo in città segna la fine di un lungo tragitto di chilometri, al termine di un itinerario che ha coinvolto diverse tappe lungo le montagne.

Quattro elementi – aria, terra, acqua, fuoco. Chilometro dopo chilometro in bicicletta, sono i percorsi di Andrea Devicenzi, coach e atleta paralimpico. Un passato in giro per il mondo tra India, Stati Uniti, Scandinavia e Perù, in bici e sulle sue inseparabili stampelle in fibra di carbonio, lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Legge Montagna, stop del ministro dopo le proteste: 'A breve la nuova bozza, criteri più inclusivi'

Notizie e thread social correlati

“Dopo aver visto ‘Mare Fuori’, gli ho scritto su Instagram per dirgli che era bravissimo. Abbiamo iniziato a sentirci”: Katia Follesa sul fidanzato Vincenzo FerreraDopo aver visto lo spettacolo “Mare Fuori”, Katia Follesa ha contattato il collega attore tramite Instagram per complimentarsi con lui.

VIDEO | Charlotte de Witte ringrazia Genova: "Non ho parole, ho visto ballare persone di tutte le età"Charlotte de Witte, nota DJ e produttrice di musica techno, ha espresso la sua gratitudine sui social media per l'accoglienza ricevuta a Genova.

Argomenti più discussi: Borsa di Hong Kong in rialzo dopo una settimana sulle montagne russe; debutto col botto per TenNor Therapeutics; Giro 2026 · Jonas Vingegaard conquista il Blockhaus: il danese alla prima vittoria di tappa · Risultati ciclismo su strada; 5 motivi per cui il 2026 è l’anno giusto per visitare il Nepal, il paese della vera felicità; Vingegaard, la montagna rosa. Pellizzari rilancia: Se supero bene Milano, non mi pongo limiti: il mio Giro può ricominciare.

Dopo tutte le montagne che ho visto, finalmente il mare: in bici con una gamba per tutto l'arco alpino, ieri l'arrivo a TriestePartito da Sanremo, con piazza Unità Andrea Devicenzi ha completato ieri aria, la prima delle quattro tappe del suo giro ciclistico per l'Italia. Oggi si riposa; domani riparte ed è atteso ad Aquile ... triesteprima.it

? La recensione di Gianni Canova Dopo le 8 statuette conquistate durante l’edizione 2026 dei David di Donatello (tra cui miglior film, regia, sceneggiatura originale e attore protagonista), L x.com