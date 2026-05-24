Un sondaggio rivela che il 75% delle persone ritiene che il possesso di un documento non renda automaticamente qualcuno italiano, anche dopo l’attentato di Modena. L’arresto di un sospetto, avvenuto in città, ha portato a un dibattito sulla cittadinanza e sull’identità. Il focus si sposta ora sulla percezione pubblica, che sembra mettere in discussione l’equivalenza tra documenti e appartenenza nazionale. La vicenda ha acceso discussioni sulla sicurezza e sulla gestione dei cittadini stranieri.

A Modena non è finita con l’arresto di Salim El Koudri. È lì che è cominciata la seconda partita, quella politica: da una parte chi ha insistito sulla cittadinanza italiana, sulla laurea, sull’assenza di legami accertati con reti terroristiche; dall’altra chi ha visto in quell’attacco il cortocircuito di un’integrazione data per acquisita troppo in fretta. Il sondaggio del Secolo parte esattamente da qui e consegna un responso netto: per il 75,1 per cento degli intervistati essere italiani non significa soltanto avere un documento, ma dimostrare appartenenza reale, rispetto per il Paese e adesione alla comunità nazionale. Un verdetto che... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dopo l’attentato di Modena, il sondaggio smonta l’alibi della cittadinanza: per il 75% un documento non fa un italiano

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