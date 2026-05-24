Dopo l’assalto a Flotilla Parigi blocca Ben-Gvir | Non entrerà in Francia

Notizia in breve

Parigi ha bloccato l’ingresso di un ministro israeliano in Francia, in risposta all’assalto alla nave Flotilla. La decisione è stata comunicata dopo che si sono evidenziate violenze contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla durante l’episodio. La misura rappresenta un segnale di rottura tra le autorità europee e le componenti più dure del governo israeliano. La tensione diplomatica si accende in un momento di forte crisi tra Europa e Israele.