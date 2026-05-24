Dopo l’assalto a Flotilla Parigi blocca Ben-Gvir | Non entrerà in Francia

Da quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Parigi ha bloccato l’ingresso di un ministro israeliano in Francia, in risposta all’assalto alla nave Flotilla. La decisione è stata comunicata dopo che si sono evidenziate violenze contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla durante l’episodio. La misura rappresenta un segnale di rottura tra le autorità europee e le componenti più dure del governo israeliano. La tensione diplomatica si accende in un momento di forte crisi tra Europa e Israele.

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La faglia diplomatica tra l’Europa e l’ala più oltranzista del governo israeliano tocca il punto di non ritorno, mentre emergono dettagli sulle violenze subite dagli attivisti della Global Sumud Flotilla. Con un provvedimento d’urgenza ufficializzato ieri, il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha decretato l’interdizione immediata dal territorio nazionale per il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir. La misura senza precedenti per un esponente governativo in carica, è motivata da quelli che Parigi definisce "comportamenti inqualificabili" contro i cittadini francesi ed europei a bordo della spedizione umanitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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