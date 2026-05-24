Dopo l’assalto a Flotilla Parigi blocca Ben-Gvir | Non entrerà in Francia
Parigi ha bloccato l’ingresso di un ministro israeliano in Francia, in risposta all’assalto alla nave Flotilla. La decisione è stata comunicata dopo che si sono evidenziate violenze contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla durante l’episodio. La misura rappresenta un segnale di rottura tra le autorità europee e le componenti più dure del governo israeliano. La tensione diplomatica si accende in un momento di forte crisi tra Europa e Israele.
La faglia diplomatica tra l’Europa e l’ala più oltranzista del governo israeliano tocca il punto di non ritorno, mentre emergono dettagli sulle violenze subite dagli attivisti della Global Sumud Flotilla. Con un provvedimento d’urgenza ufficializzato ieri, il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha decretato l’interdizione immediata dal territorio nazionale per il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir. La misura senza precedenti per un esponente governativo in carica, è motivata da quelli che Parigi definisce "comportamenti inqualificabili" contro i cittadini francesi ed europei a bordo della spedizione umanitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Governo Meloni, Ue apre a sanzioni contro Ben Gvir dopo assalto alla Flotilla. Comunali, scatta silenzio elettorale: news in direttaL’Unione europea sta considerando l’ipotesi di imporre sanzioni contro un ministro israeliano dopo l’assalto alla Flotilla.
Flotilla, gli attivisti in prigione dopo l’assalto di Ben Gvir: «Espulsione in 24 ore». Il deputato M5S Carotenuto via da Israele stasera – La direttaDopo che il ministro di ultradestra ha mostrato un video in cui umiliava pubblicamente i membri della Flotilla, aumenta la preoccupazione...
Temi più discussi: Tajani: Ben-Gvir indegno, ci saranno conseguenze; Smotrich contro la Cpi. Vuole sgomberare Khan al Ahmar; Dopo l’assalto a Flotilla. Parigi blocca Ben-Gvir: Non entrerà in Francia; La Flotilla e il diritto al dissenso.
Flotilla, gli attivisti in prigione dopo l’assalto di Ben Gvir: Espulsione in 24 ore. Il deputato M5S Carotenuto via da Israele stasera. x.com
Antonio Tajani annuncia di aver chiesto all'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas di inserire nel prossimo Consiglio Esteri europeo le sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, dopo il video degli attivisti della Flotilla ammanettati e in ginocchio. Il minis facebook
Attivisti italiani della Global Sumud Flotilla rientrano in Italia: alcuni di loro riferiscono percosse e abusi sessuali. La procura di Roma acquisisce il video di Ben Gvir. reddit
Dopo l’assalto a Flotilla. Parigi blocca Ben-Gvir: Non entrerà in FranciaLe prime misure contro il ministro israeliano della Sicurezza nazionale. Scatta l’interdizione. E Tajani avverte: C’è un limite da non superare. quotidiano.net
Governo, Ue apre a sanzioni contro Ben Gvir dopo assalto alla FlotillaRiassunto: Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il caso della Flotilla: l'Unione europea valuterà di sanzionare il ministro israeliano Ben ... fanpage.it