Dopo il voto dei 3 candidati sindaco la scuola Anna Frank si riempie boom di presenze prima di pranzo

Da agrigentonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il voto dei tre candidati sindaco, la scuola Anna Frank nel Quadrivio Spinasanta ha registrato un aumento di presenze, con molte persone che si sono recate nella struttura prima di pranzo. L'afflusso di visitatori si è verificato immediatamente dopo le votazioni dei candidati, rispettivamente, in ordine di tempo, Alonge, Sodano e Gentile. La scuola ha visto un incremento di ingressi rispetto ai giorni precedenti.

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Alla scuola Anna Frank del Quadrivio Spinasanta, dopo l'arrivo dei 3 candidati sindaco che hanno votato (in ordine di tempo Alonge, Sodano e Gentile), si è registrata un'impennata di presenze. In tantissimi hanno scelto le 12:30 come orario preferito per andare a votare. Lunga fila davanti alle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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