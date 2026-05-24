Dopo il voto dei 3 candidati sindaco la scuola Anna Frank si riempie boom di presenze prima di pranzo

Notizia in breve

Dopo il voto dei tre candidati sindaco, la scuola Anna Frank nel Quadrivio Spinasanta ha registrato un aumento di presenze, con molte persone che si sono recate nella struttura prima di pranzo. L'afflusso di visitatori si è verificato immediatamente dopo le votazioni dei candidati, rispettivamente, in ordine di tempo, Alonge, Sodano e Gentile. La scuola ha visto un incremento di ingressi rispetto ai giorni precedenti.