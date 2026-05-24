Dopo Enrica Bonaccorti è morto anche lui! Tragedia infinita

È morto a 75 anni Arnaldo Del Piave, ex marito della conduttrice televisiva. La scomparsa segue quella di Enrica Bonaccorti, avvenuta recentemente. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La famiglia ha chiesto rispetto per il riserbo in questo momento di dolore.

Si è spento all’età di 75 anni Arnaldo Del Piave, noto anche per essere stato l’ex marito della conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti. L’uomo è morto venerdì mattina all’ospedale di Civitavecchia, in provincia di Roma, dove era ricoverato da settimane a causa di una malattia che negli ultimi tempi aveva aggravato le sue condizioni di salute. Prima di morire, Del Piave ha voluto lasciare un ultimo messaggio affidato alla propria pagina Facebook. A pubblicarlo è stato il cugino, al quale aveva dettato personalmente le sue parole nelle ultime ore di vita: “Un grande abbraccio a tutti. Godetevi la vita, io l’ho fatto”. Una frase breve, diventata in poche ore il simbolo del suo addio e condivisa da amici e conoscenti che hanno voluto ricordarlo con affetto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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