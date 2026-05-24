Una donna dell’agroalimentare pugliese si è raccontata al TgR durante la tappa di “Donne al Comando” nel foggiano. La rubrica del TGR Puglia si concentra sulle storie di leadership femminile. La protagonista ha condiviso la sua esperienza nel settore e il percorso professionale intrapreso. La trasmissione si è svolta in una località della provincia di Foggia, coinvolgendo pubblico e media locali.

Manfredonia, 19 maggio 2026 – Ha fatto tappa nel foggiano "Donne al Comando", l'apprezzata rubrica del TGR Puglia dedicata alle storie di leadership femminile. Nell'appuntamento odierno, la giornalista Maria Grazia Lombardi ha intervistato Filomena Sacco, dirigente Fimagri, Presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Puglia, una delle poche figure femminili nella rappresentanza del settore. L’intervista completa è disponibile sui canali ufficiali e sul sito web del TGR Puglia all'interno della rubrica "Donne al Comando". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Donne al comando: Filomena Sacco, esponente dell’agroalimentare pugliese, si racconta al TgR

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