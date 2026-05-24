Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, avrebbe confessato al Papa alcuni aspetti legati alla sua vita e al suo impegno. Don Ciotti ha commentato l’eredità di Petrini, sottolineando il suo ruolo nel promuovere la tutela della sacralità della vita e del cibo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle confessioni o sulle parole pronunciate da Petrini prima della morte.

? Domande chiave Cosa ha confessato Carlo Petrini al Papa pochi giorni prima di morire?. Come ha definito don Ciotti l'eredità lasciata dal fondatore di Slow Food?. Perché la difesa della dignità alimentare è diventata una missione spirituale?. Quale sfida concreta resta ai movimenti dopo la scomparsa di Petrini?.? In Breve Don Luigi Ciotti omaggia Carlo Petrini a Pollenzo nel comune piemontese di Bra.. Incontro celebrativo avvenuto nel Cuneese per il commiato del leader Slow Food.. Petrini confidò al Papa la sua mancanza di fede due giorni prima di morire.. L'eredità di Petrini promuove un modello di ecologia integrale e dignità umana.. A Pollenzo, nel comune piemontese di Bra, il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, ha reso omaggio a Carlo Petrini durante un commiato celebrativo per il leader di Slow Food. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Ciotti su Petrini: la difesa della sacralità della vita e del cibo

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