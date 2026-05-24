Oggi su Rai 1 è andata in onda la trentaseiesima puntata di Domenica In, trasmessa dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. È la cinquantesima edizione del programma e la puntata del 24 maggio 2026 ha visto la partecipazione di diversi ospiti. La trasmissione è iniziata nel pomeriggio e ha proseguito con interviste e momenti di intrattenimento, mantenendo il consueto tono di appuntamento domenicale.

Trentaseiesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va oggi, domenica 24 maggio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentaseiesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della trentaseiesima puntata del 24 maggio 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della trentaseiesima puntata del 22 maggio 2026

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DOMENICA IN - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 26 APRILE 2026 SU RAI UNO

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