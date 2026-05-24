Domenica di sangue suv impatta contro una moto | perde la vita un 53enne ferita una ragazza

Domenica di sangue sulla strada tra Lugo e Cotignola, in Bassa Romagna. Alle 17:45, un SUV ha investito una moto all’incrocio tra via Torrazza e via Crispi. Un uomo di 53 anni, alla guida della moto, è morto sul colpo. Una ragazza che era con lui è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è sotto verifica.

Una domenica di sangue sulle strade della Bassa Romagna. Il dramma si è consumato intorno alle 17,45 tra i comuni di Lugo e Cotignola, precisamente all’incrocio tra via Torrazza e via Crispi. Il bilancio è pesante: un uomo ha perso la vita e una giovane donna si trova ricoverata in gravi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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