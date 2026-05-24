I controlli alle dogane sono aumentati del 26%, con nuove sinergie che vengono implementate. Si sollevano domande su come i nuovi algoritmi gestiranno 1,3 milioni di pratiche aggiuntive. Inoltre, nonostante la diminuzione dei volumi, il valore delle merci sequestrate continua a salire.

? Domande chiave Come faranno i nuovi algoritmi a gestire 1,3 milioni di pratiche extra?. Perché il valore delle merci sequestrate sale nonostante i volumi diminuiscono?. Quali nuove sinergie con la Guardia di Finanza proteggeranno l'e-commerce?. Come influirà l'intelligenza artificiale sulla velocità dei flussi commerciali?.? In Breve Gettito accise energetiche a 33,7 miliardi di euro con crescita complessiva di 2 miliardi.. Dazi doganali aumentati di 400 milioni di euro portando il settore a 21,7 miliardi.. E-commerce registra 16 milioni di dichiarazioni extra rispetto al volume totale del 2024.. Nuovi accordi internazionali siglati con Brasile, Bahrain, Tunisia ed Egitto per la cooperazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dogane, i controlli volano del 26%: Alesse punta su nuove sinergie

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