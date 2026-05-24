Docenti picchiati fuori da scuola Grossi | Fatto grave ma serve fermezza educativa

Due insegnanti sono stati aggrediti fuori da una scuola. Un rappresentante del settore ha commentato che, sebbene il fatto sia grave, non ci sono feriti e non bisogna esagerare. Tuttavia, ha sottolineato che l’episodio evidenzia le difficoltà negli ambienti educativi, dove i docenti si trovano a operare in contesti complessi e a volte incontrano resistenze. La discussione sulla sicurezza scolastica prosegue, mentre si cercano soluzioni per garantire maggiore protezione agli insegnanti.

“È un fatto grave ma non è giusto enfatizzarlo più di tanto dal punto di vista degli aspetti fisici, non abbiamo notizie di ferite; dal punto di vista simbolico è grave perché ci dice che abbiamo contesti educativi molto difficili in cui i docenti operano e a volte fanno fatica a riuscire a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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