Docenti picchiati a Parma Il mio collega preso a cinghiate Erano in otto contro due il tutto scaturito da futili motivi

Due docenti sono stati aggrediti da un gruppo di otto studenti in una scuola di Parma. Secondo quanto riportato, gli studenti hanno colpito uno dei docenti con una cinghia, mentre l’altro è stato preso di mira nel corso dell’aggressione. L’episodio è avvenuto per motivi ritenuti futili, e l’intera scena si è svolta come un’azione di gruppo, con gli studenti che hanno agito in modo coordinato contro i due insegnanti.

Arrivano altri particolari sulle vicende che hanno visto due docenti di Parma aggrediti da un gruppo di studenti, che, almeno secondo il raccolto comparso sulla GazzettadiParma, ha agito come un branco. Il motivo dell’aggressione, secondo il racconto di uno dei due docenti che ha deciso di parlare, sarebbe partito da un gesto educativo da parte del docente stesso, aver ripreso uno studente per un calcio ad una lattina che ha colpito un auto in sosta. “Lo richiamo perché è una cosa senza senso, illogica, e soprattutto da maleducati“, dice alla Gazzetta. Da qui la reazione dello studente “Tu chi c.. sei? La macchina è tua?“, da lì un botta e risposta che sfocia all’uscita di scuola con il ragazzo accompagnato da sette altri giovani. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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