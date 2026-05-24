Docenti picchiati a Parma è rivolta | Denunciate gli studenti Deve scapparci il morto? Basta con il buonismo Ma c’è chi chiede di guidarli con amore
Due insegnanti sono stati aggrediti da studenti in una scuola di Parma. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni chiedono di denunciare gli studenti e di adottare misure più dure, mentre altri suggeriscono di affrontare il problema con un approccio più comprensivo. La vicenda ha generato discussioni pubbliche sulla gestione del comportamento degli studenti e sulla sicurezza nelle scuole. La questione resta aperta e al centro di un dibattito acceso.
La vicenda delle aggressioni ai danni di due docenti a Parma continua ad alimentare il dibattito pubblico. Dopo la diffusione del video con le minacce rivolte agli insegnanti, “ti faccio saltare la testa”, e le successive prese di posizione istituzionali, a far discutere sono soprattutto le dichiarazioni del provveditore, secondo cui la scuola dovrebbe “educare e non sanzionare”. Una frase che ha acceso centinaia di commenti sui social, dove in molti chiedono invece provvedimenti severi, denunce e un ritorno all’autorevolezza della scuola. L'articolo Docenti picchiati a Parma, è rivolta: “Denunciate gli studenti. Deve scapparci il morto? Basta con il buonismo”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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