Docente si dimentica di richiedere l’autorizzazione per lavoro autonomo cosa rischia?
Una docente è stata citata in giudizio dalla Procura Regionale perché si è dimenticata di richiedere l’autorizzazione per svolgere un’attività di lavoro autonomo. La questione riguarda la mancata richiesta preventiva, obbligatoria in questi casi. La procedura legale mira a chiarire se ci siano violazioni delle norme sulle autorizzazioni necessarie per attività extralavorative. La docente dovrà presentarsi in tribunale per rispondere delle eventuali irregolarità riscontrate.
Per alcuni anni scolastici la docente aveva presentato all’amministrazione istanze volte esclusivamente ad ottenere autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-scolastiche libero-professionali, in deroga all’art. 53 D.P.R. 1652001 che erano state sempre concesse. Per alcuni anni scolastici invece ometteva la presentazione di qualsivoglia istanza di autorizzazione, pur continuando a svolgere attività professionale extra-istituzionale. La scuola pertanto agiva irrogando la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e le notificava costituzione in mora per la rifusione del danno erariale nei quali mancava qualsiasi richiesta di autorizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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