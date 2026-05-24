Docente si dimentica di richiedere l’autorizzazione per lavoro autonomo cosa rischia?

Notizia in breve

Una docente è stata citata in giudizio dalla Procura Regionale perché si è dimenticata di richiedere l’autorizzazione per svolgere un’attività di lavoro autonomo. La questione riguarda la mancata richiesta preventiva, obbligatoria in questi casi. La procedura legale mira a chiarire se ci siano violazioni delle norme sulle autorizzazioni necessarie per attività extralavorative. La docente dovrà presentarsi in tribunale per rispondere delle eventuali irregolarità riscontrate.