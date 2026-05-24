Distribuite schede di circoscrizione non corrette al Panella-Vallauri | risolta la criticità

Durante le operazioni di voto presso l’istituto Panella-Vallauri si è verificato un problema iniziale, con schede elettorali di circoscrizione non corrette distribuite ai votanti. La criticità è stata successivamente risolta, ripristinando la distribuzione delle schede corrette all’interno del seggio. Nessun altro dettaglio sulle cause o sui tempi di intervento è stato comunicato.

Breve intoppo all'interno del seggio elettorale allestito presso l'istituto Panella-Vallauri nella mattinata, dove sono state inizialmente distribuite schede elettorali delle circoscrizioni non corrette.L’errore è stato individuato rapidamente e risolto con la sostituzione delle schede giuste. Le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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