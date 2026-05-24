Discarica di amianto a Valeggio Tar annulla stop della Regione Veneto

Il Tar del Veneto ha annullato il provvedimento di sospensione della Regione Veneto sul progetto di un impianto di smaltimento di amianto a Valeggio sul Mincio. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dalla società Progeco Ambiente, che aveva contestato il blocco imposto dall’autorità regionale. La discarica di amianto, dunque, potrà proseguire secondo quanto stabilito dalla sentenza.

Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso presentato dalla società Progeco Ambiente. La disputa legale riguarda il progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti contenenti amianto nel territorio comunale di Valeggio sul Mincio.L’iter amministrativo era iniziato il 21. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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