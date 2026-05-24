Il Milan è stato sconfitto dal Cagliari e si è qualificato ufficialmente fuori dalla Champions League. La squadra ha concluso la stagione senza ottenere i risultati necessari, segnando il fallimento del progetto. La sconfitta conferma la perdita di posti in competizioni europee. Nessuno dei giocatori o dello staff è riuscito a invertire la rotta. La società ora deve decidere come procedere dopo un’annata negativa.

Un epilogo disastroso per una stagione da dimenticare. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e fallisce clamorosamente l'obiettivo Champions League. Diciamoci la verità, il quarto posto non è mai stato un traguardo in grado di far sognare i tifosi, ma era lecito aspettarsi di tornare nell'Europa che conta dopo l'ottavo posto della scorsa stagione. E invece il Diavolo chiude sesto tra i fischi di San Siro, che intona: "C'avete rotto il ca**o. Andate a lavorare". Dov'è la grinta? Dov'è il coraggio? Dov'è finito il milanismo? Questa sera soltanto i tifosi hanno onorato la storia del Milan, incitando la squadra per tutta la partita e contestando una società che non sta facendo il bene del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Disastro Milan, niente Champions: progetto fallito, non si salva nessuno. Cardinale ora cosa vuoi fare?

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