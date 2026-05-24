Diretta gol Serie A | Torino Juve 2-2 i bianconeri sono in Europa League insieme al Milan

Da calcionews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Torino e Juventus si è concluso 2-2 nell'ultima giornata di Serie A. La Juventus ha raggiunto la qualificazione in Europa League insieme al Milan. La partita ha visto due reti per parte, con numerosi interventi in tempo reale e decisioni della moviola. La cronaca LIVE ha aggiornato costantemente sull’andamento del match, con sintesi, tabellino e risultati finali.

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