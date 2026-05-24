Diretta gol Serie A | Torino Juve 2-2 i bianconeri sono in Europa League insieme al Milan

Il match tra Torino e Juventus si è concluso 2-2 nell'ultima giornata di Serie A. La Juventus ha raggiunto la qualificazione in Europa League insieme al Milan. La partita ha visto due reti per parte, con numerosi interventi in tempo reale e decisioni della moviola. La cronaca LIVE ha aggiornato costantemente sull’andamento del match, con sintesi, tabellino e risultati finali.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. La classifica aggiornata in tempo reale: INTER – 87 NAPOLI – 76 ROMA – 73 COMO – 71 JUVENTUS – 71 MILAN – 70 ATALANTA – 59 BOLOGNA – 56 LAZIO – 54 UDINESE – 50 SASSUOLO – 49 PARMA– 45 TORINO – 44 FIORENTINA – 42 GENOA – 41 CAGLIARI – 43 LECCE – 38 CREMONESE – 34 VERONA – 21 PISA – 18 Milan Cagliari 1-2 ( segui qui il live ) Lecce Genoa 1-0 (6? Banda) Hellas Verona Roma 0-2 (57? Malen, 90+4? El Shaarawy) Cremonese Como 1-4 (36? Rodriguez, 51? Douvikas, 55? Bonazzoli, 74? Da Cunha, 81? Da Cunha) Torino Juventus 2-2 ( segui qui il live ) SEGUI IL LIVE DI NAPOLI UDINESE QUI. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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