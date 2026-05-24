Diretta gol Serie A LIVE | Pellegrino sblocca Parma Sassuolo

Al 25’ del secondo tempo, Pellegrino segna il gol che porta il Parma in vantaggio contro il Sassuolo. La partita, valida per la 38ª giornata di Serie A, è in corso con risultati aggiornati in tempo reale. Sono stati mostrati vari episodi di moviola e azioni chiave, mentre il tabellino riflette il vantaggio dei padroni di casa. La cronaca live prosegue con le due squadre impegnate nel tentativo di modificare il risultato.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. SEGUI IL LIVE DI PARMA SASSUOLO QUI. 80? GOL PELLEGRINO – Almqvist trova e serve Pellegrino, incornata vincente che batte Turati. Formazioni ufficiali Parma (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Mikolajewski, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Macchioni, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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