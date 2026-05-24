Diretta gol Serie A LIVE | Pellegrino decide Parma Sassuolo

Nella 38ª giornata di Serie A, il match tra Parma e Sassuolo si è concluso con un gol decisivo di Pellegrino. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca live. Sono stati forniti sintesi e tabellino dell'incontro, evidenziando le fasi salienti e il risultato finale. La sfida ha rappresentato l'ultima giornata del campionato, con tutte le partite trasmesse in tempo reale.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. SEGUI IL LIVE DI PARMA SASSUOLO QUI. 80? GOL PELLEGRINO – Almqvist trova e serve Pellegrino, incornata vincente che batte Turati. Formazioni ufficiali Parma (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Mikolajewski, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Macchioni, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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