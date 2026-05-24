Diretta gol Serie A LIVE | iniziano le sfide delle 20 | 45 la classifica aggiornata

Le partite della 38esima giornata di Serie A sono iniziate alle 20:45, con risultati, sintesi, tabellini e cronaca disponibili in tempo reale. La diretta include anche moviole e aggiornamenti sulla classifica aggiornata.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. La classifica aggiornata in tempo reale: INTER – 87 NAPOLI – 76 MILAN – 73 ROMA – 71 COMO – 69 JUVENTUS – 68 ATALANTA – 59 BOLOGNA – 56 LAZIO – 54 UDINESE – 50 SASSUOLO – 49 PARMA– 45 TORINO – 44 FIORENTINA – 42 GENOA – 42 CAGLIARI – 40 LECCE – 36 CREMONESE – 35 VERONA – 21 PISA – 18 Milan Cagliari 1-0 ( segui qui il live ) Lecce Genoa 0-0 Hellas Verona Roma 0-0 Torino Juventus ( segui qui il live ) SEGUI IL LIVE DI NAPOLI UDINESE QUI. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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