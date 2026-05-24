Diretta gol Serie A LIVE | iniziano le sfide delle 20 | 45 la classifica aggiornata

Da calcionews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le partite della 38esima giornata di Serie A sono iniziate alle 20:45, con risultati, sintesi, tabellini e cronaca disponibili in tempo reale. La diretta include anche moviole e aggiornamenti sulla classifica aggiornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. La classifica aggiornata in tempo reale: INTER –  87 NAPOLI  – 76 MILAN –  73 ROMA –  71 COMO –  69 JUVENTUS  – 68 ATALANTA  – 59 BOLOGNA  – 56 LAZIO –  54 UDINESE  – 50 SASSUOLO  – 49 PARMA–  45 TORINO –  44 FIORENTINA  – 42 GENOA –  42 CAGLIARI  – 40 LECCE –  36 CREMONESE  – 35 VERONA  – 21 PISA  – 18 Milan Cagliari 1-0 ( segui qui il live ) Lecce Genoa 0-0 Hellas Verona Roma 0-0 Torino Juventus ( segui qui il live ) SEGUI IL LIVE DI NAPOLI UDINESE QUI. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a live iniziano le sfide delle 20 45 la classifica aggiornata
© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: iniziano le sfide delle 20:45, la classifica aggiornata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

[Multi-SUB] No One Believed the Elderly Cultivation Class… Until They Shocked the World

Video [Multi-SUB] No One Believed the Elderly Cultivation Class… Until They Shocked the World

Notizie e thread social correlati

Diretta gol Serie A LIVE: iniziano i match delle 12, la classifica aggiornataAlle 12 sono iniziati i match della 37ª giornata di Serie A, con diverse squadre in campo per ottenere punti importanti nella corsa alla classifica...

Diretta gol Serie A LIVE: la cronaca di tutte le sfide del 37° turno e la classifica aggiornataNel corso della 37ª giornata del campionato di Serie A, sono andate in scena numerose sfide che hanno coinvolto tutte le squadre in lotta per punti e...

Temi più discussi: Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 37^ giornata; Bologna - Inter (3-3) Serie A 2025; Le 5 partite di Serie A alle 12: canali e telecronisti DAZN e Sky (domenica 17 maggio); Napoli - Udinese in Diretta Streaming | DAZN IT.

diretta gol serie aRISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Il Napoli chiude secondo Diretta gol live score (oggi 24 maggio 2026)Risultati Serie A, classifica: termina il campionato, ma nella 38^ giornata ci sono ancora verdetti da definire e dunque vedremo quali saranno. ilsussidiario.net

diretta gol serie aSerie A, ultima giornata: Parma-Sassuolo 1-0. Alle 18 Napoli-Udinese. Stasera 5 partiteLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, ultima giornata: Parma-Sassuolo 1-0. Alle 18 Napoli-Udinese. Stasera 5 partite ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web