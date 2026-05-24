Diretta gol Serie A LIVE | in campo Torino Juve la classifica aggiornata

Notizia in breve

Nella 38ª giornata di Serie A si sono disputate le partite tra Torino e Juventus. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui risultati, le azioni salienti e le decisioni arbitrali. Sono stati forniti dettagli sui marcatori, le sostituzioni e le eventuali verifiche tramite moviola. La classifica aggiornata riflette i punti accumulati dalle squadre al termine delle sfide di oggi.