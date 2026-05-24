Diretta gol Serie A LIVE | in campo Torino Juve la classifica aggiornata

Da calcionews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella 38ª giornata di Serie A si sono disputate le partite tra Torino e Juventus. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui risultati, le azioni salienti e le decisioni arbitrali. Sono stati forniti dettagli sui marcatori, le sostituzioni e le eventuali verifiche tramite moviola. La classifica aggiornata riflette i punti accumulati dalle squadre al termine delle sfide di oggi.

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Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. La classifica aggiornata in tempo reale: INTER –  87 NAPOLI  – 76 ROMA –  73 COMO –  71 JUVENTUS – 71 MILAN – 70 ATALANTA  – 59 BOLOGNA  – 56 LAZIO –  54 UDINESE  – 50 SASSUOLO  – 49 PARMA–  45 TORINO –  44 FIORENTINA  – 42 GENOA –  41 CAGLIARI  – 43 LECCE –  38 CREMONESE  – 34 VERONA  – 21 PISA  – 18 Milan Cagliari 1-2 ( segui qui il live ) Lecce Genoa 1-0 (6? Banda) Hellas Verona Roma 0-2 (57? Malen, 90+4?) Cremonese Como 1-4 (36? Rodriguez, 51? Douvikas, 55? Bonazzoli, 74? Da Cunha, 81? Da Cunha) Torino Juventus 0-2 ( segui qui il live ) SEGUI IL LIVE DI NAPOLI UDINESE QUI. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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