Diretta gol Serie A LIVE | in campo Parma Sassuolo

Nella 38ª giornata di Serie A, si sono disputate le partite tra Parma e Sassuolo. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca live. La sfida ha visto entrambe le squadre confrontarsi sul campo, ma i dettagli sui marcatori e le decisioni arbitrali non sono stati ancora comunicati. La giornata prosegue con altri incontri previsti nel calendario del campionato.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. SEGUI IL LIVE DI PARMA SASSUOLO QUI. Formazioni ufficiali Parma (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Mikolajewski, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Macchioni, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso SEGUI IL LIVE DI LAZIO PISA QUI. LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Nosli, Pedro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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PARMA vs SASSUOLO in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE

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