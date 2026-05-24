Diretta gol Serie A LIVE | in campo Napoli Udinese

Da calcionews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella 38esima giornata di Serie A, si stanno svolgendo le partite tra Napoli e Udinese. La diretta gol offre aggiornamenti in tempo reale sui risultati, con sintesi, tabellino, moviola e cronaca live delle sfide. Le partite sono in corso, e vengono trasmesse le azioni principali e i gol segnati durante l’incontro. La cronaca si aggiorna minuto per minuto, offrendo dettagli su ogni fase del gioco.

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Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. SEGUI IL LIVE DI NAPOLI UDINESE QUI. 24? GOL DEL NAPOLI – Hojlund porta avanti gli azzurri su assist di De Bruyne. Formazioni ufficiali NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.  Allenatore:  Antonio Conte. A disposizione:  Contini, Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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