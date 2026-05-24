Diretta gol Serie A LIVE | in campo Napoli Udinese

Notizia in breve

Nella 38esima giornata di Serie A, si stanno svolgendo le partite tra Napoli e Udinese. La diretta gol offre aggiornamenti in tempo reale sui risultati, con sintesi, tabellino, moviola e cronaca live delle sfide. Le partite sono in corso, e vengono trasmesse le azioni principali e i gol segnati durante l’incontro. La cronaca si aggiorna minuto per minuto, offrendo dettagli su ogni fase del gioco.