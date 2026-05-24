L’attenzione internazionale si concentra soprattutto sul dossier Medio Oriente, dove circolano nuove indiscrezioni su un possibile quadro di intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti diplomatiche e media internazionali, tra cui Axios, si starebbe delineando un accordo preliminare che includerebbe garanzie sul programma nucleare iraniano e una fase di ulteriore negoziazione nei prossimi 60 giorni. Al centro della trattativa ci sarebbe l’impegno di Teheran a limitare o riorganizzare le proprie attività di arricchimento dell’uranio, con l’ipotesi di trasferimento o diluizione delle scorte più sensibili sotto supervisione internazionale. Le cifre e le modalità restano tuttavia non confermate ufficialmente e oggetto di discussione tra le parti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Diplomazia in Medio Oriente al centro degli sviluppi internazionali: attesi sviluppi ad ore

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Turkey Urges Diplomacy, Warns Nuclear-Armed Iran Could Spark Regional Weapons Race | VERTEX

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