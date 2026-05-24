Diplomatici all’Onu per cambiare il mondo con il dialogo | all’ultimo CWMUN 4000 giovani da 142 Paesi
A marzo, oltre 4.000 giovani provenienti da 142 paesi si sono riuniti a New York per partecipare all’ultimo modello di Nazioni Unite (CWMUN). Tra i partecipanti figurano anche giovani italiani provenienti da Sicilia e Calabria. L’evento ha visto studenti e giovani professionisti discutere di questioni globali e sviluppare competenze diplomatiche attraverso simulazioni di assemblee ONU. La partecipazione è stata organizzata per promuovere il dialogo internazionale e la comprensione tra diverse culture.
Oltre 4000 giovani da 142 Paesi (tra cui anche tanti siciliani e calabresi) a New York a marzo scorso, nell’ultima edizione di Change the World Model United Nations, il programma che fa sperimentare il funzionamento dell’organizzazione delle Nazioni Unite, con l’intervento inaugurale del rappresentante dell’Italia all’Onu, Giorgio Marrapodi. Ne parliamo con Claudio Corbino, presidente dell’Associazione Diplomatici che ha creato nel 2000. Nel 2012 Corbino, catanese, ha fondato il “Change the World Model United Nations”, oggi diventato uno dei più importanti forum studenteschi al mondo. Dopo il grande successo del CWMUN New York, Corbino è... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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