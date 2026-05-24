Diplomatici all’Onu per cambiare il mondo con il dialogo | all’ultimo CWMUN 4000 giovani da 142 Paesi

Notizia in breve

A marzo, oltre 4.000 giovani provenienti da 142 paesi si sono riuniti a New York per partecipare all’ultimo modello di Nazioni Unite (CWMUN). Tra i partecipanti figurano anche giovani italiani provenienti da Sicilia e Calabria. L’evento ha visto studenti e giovani professionisti discutere di questioni globali e sviluppare competenze diplomatiche attraverso simulazioni di assemblee ONU. La partecipazione è stata organizzata per promuovere il dialogo internazionale e la comprensione tra diverse culture.