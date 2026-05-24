Diocesi un fondo per l’emergenza casa

Da ecodibergamo.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo fondo per l’emergenza casa è stato annunciato dalla diocesi, con il progetto «AbitAzione» presentato da Caritas, Diakonia, Acli e l’Ufficio per la Pastorale sociale e del Lavoro. L’iniziativa mira a sostenere le persone in difficoltà abitativa attraverso risorse dedicate. La proposta coinvolge diverse organizzazioni che collaborano per affrontare le esigenze di chi si trova senza una sistemazione stabile.

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IL PROGETTO. Presentato da Caritas diocesana, Diakonia, Acli e Ufficio per la Pastorale sociale e del Lavoro il progetto «AbitAzione». L’obiettivo è avvicinare domanda e offerta di alloggi in affitto e rafforzare la rete delle «parrocchie accoglienti». Ora però è tempo di occuparsi dell’emergenza abitativa della «fascia grigia», costituita da coloro che, single, giovani coppie o famiglie di «lavoratori poveri», spesso sono troppo «ricchi», Isee alla mano, per accedere all’edilizia popolare, ma impossibilitati ad affrontare gli affitti di mercato e a vincere la diffidenza dei proprietari che temono insolvenze o morosità. Le Acli e la Diocesi... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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