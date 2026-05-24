Diocesi un fondo per l’emergenza casa
Un nuovo fondo per l’emergenza casa è stato annunciato dalla diocesi, con il progetto «AbitAzione» presentato da Caritas, Diakonia, Acli e l’Ufficio per la Pastorale sociale e del Lavoro. L’iniziativa mira a sostenere le persone in difficoltà abitativa attraverso risorse dedicate. La proposta coinvolge diverse organizzazioni che collaborano per affrontare le esigenze di chi si trova senza una sistemazione stabile.
IL PROGETTO. Presentato da Caritas diocesana, Diakonia, Acli e Ufficio per la Pastorale sociale e del Lavoro il progetto «AbitAzione». L’obiettivo è avvicinare domanda e offerta di alloggi in affitto e rafforzare la rete delle «parrocchie accoglienti». Ora però è tempo di occuparsi dell’emergenza abitativa della «fascia grigia», costituita da coloro che, single, giovani coppie o famiglie di «lavoratori poveri», spesso sono troppo «ricchi», Isee alla mano, per accedere all’edilizia popolare, ma impossibilitati ad affrontare gli affitti di mercato e a vincere la diffidenza dei proprietari che temono insolvenze o morosità. Le Acli e la Diocesi... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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