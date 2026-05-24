Diocesi in festa per 6 nuovi sacerdoti | Cattedrale gremita per l’ordinazione presieduta dal vescovo Cirulli
Sabato 23 maggio 2026, la Cattedrale di Teano ha accolto un’assemblea piena in occasione dell’ordinazione di sei giovani diaconi provenienti da vari comuni dell’Alto Casertano. L’evento è stato presieduto dal vescovo e ha visto la partecipazione di molti fedeli, creando un’atmosfera di grande partecipazione e fede. La cerimonia ha segnato l’ingresso ufficiale dei giovani nel sacerdozio.
Una serata di grande fede, emozione e partecipazione quella vissuta sabato 23 maggio 2026 a Teano, dove la Cattedrale è stata letteralmente gremita in occasione dell’ordinazione sacerdotale di sei giovani diaconi provenienti da diversi comuni dell’Alto Casertano.Fin dal tardo pomeriggio trovare. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Diocesi di Novara in festa per lordinazione di sei nuovi sacerdoti
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