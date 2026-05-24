Diocesi in festa per 6 nuovi sacerdoti | Cattedrale gremita per l’ordinazione presieduta dal vescovo Cirulli

Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026, la Cattedrale di Teano ha accolto un’assemblea piena in occasione dell’ordinazione di sei giovani diaconi provenienti da vari comuni dell’Alto Casertano. L’evento è stato presieduto dal vescovo e ha visto la partecipazione di molti fedeli, creando un’atmosfera di grande partecipazione e fede. La cerimonia ha segnato l’ingresso ufficiale dei giovani nel sacerdozio.